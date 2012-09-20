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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 10:32 BJT

〔中国数据〕9月制造业PMI初值微升至47.8,脱离41个月最低位--汇丰

路透北京9月20日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值数据微升至47.8,为两个月高位.

虽然脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.

Markit提供的新闻稿并显示,9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.

新订单和新出口订单指数虽然仍处在50下方的萎缩区域,但环比均略有回升.投入和产出价格指数亦双双升至四个月高位.

是次PMI预览数据样本采集自9月12-18日之间,终值定于9月29日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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