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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:26 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元料跌向1.2550下方的2012年低位

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* 海外市场跌破约1.2650的重要支撑位

* 亚洲市场走软,受新西兰第二季经常账数据影响

* 目前市场跌势明显,料跌向1.2550

* 只有收盘在10日移动均线切入位1.2723上方,才能扭转跌势

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/xeh72t).(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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