〔全球油料作物〕大豆价格料在今年创下18美元的新高--油世界

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透汉堡9月18日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,大豆价格料在今年创下超过每蒲式耳18美元的纪录新高,因在2013年初南美新作大豆收获前,美国大豆产量不足以满足全球需求.
芝加哥大豆<0#S:>在9月4日录得每蒲式耳17.94-3/4美元的历史新高,因美国中西部地区受到半个世纪以来最严重旱情的袭扰;巴西和阿根廷产量亦较低.当前芝加哥大豆价格在每蒲式耳17美元左右.
油世界指出,尽管近期降雨对大豆产量有益,但美国农业部(USDA)上周仍下调了今年的美国大豆产量预估.
"自9月12日美国大豆产量预估公布以来,大豆价格一路上涨.我们预计美国大豆期货将创下新高,并且在未来两个月内超过每蒲式耳18美元."油世界称.
油世界还表示:"由于南美出口大幅减少,中国和其他进口国转为采购美国大豆."
"不过,本季度美国大豆供应量减少了1,500万吨,我们认为美国大豆总出口量在2012年9月/2013年2月间最高只会达到2,500万吨,也就是说,仅较去年同期高出50万吨."
油世界称,截至2013年2月的美国大豆库存将从去年同期的3,930万吨减少到2,510万吨.
该机构并称,美国2012/13年度可供出口的大豆可能有83%已经在上半年售出.
油世界表示:"2012年9月/2013年2月间,如果中国和/或其他进口国持续购买,价格可能会出现猛涨."此外,从理论上讲,美国有可能从2013年4月开始成为大豆和豆粕的主要进口国.
油世界预计美国料在2012年9月/2013年8月间进口100万吨大豆,将从加拿大和南美各进口约一半.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。