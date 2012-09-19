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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:22 BJT

〔全球油料作物〕大豆价格料在今年创下18美元的新高--油世界

路透汉堡9月18日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,大豆价格料在今年创下超过每蒲式耳18美元的纪录新高,因在2013年初南美新作大豆收获前,美国大豆产量不足以满足全球需求.

芝加哥大豆<0#S:>在9月4日录得每蒲式耳17.94-3/4美元的历史新高,因美国中西部地区受到半个世纪以来最严重旱情的袭扰;巴西和阿根廷产量亦较低.当前芝加哥大豆价格在每蒲式耳17美元左右.

油世界指出,尽管近期降雨对大豆产量有益,但美国农业部(USDA)上周仍下调了今年的美国大豆产量预估.

"自9月12日美国大豆产量预估公布以来,大豆价格一路上涨.我们预计美国大豆期货将创下新高,并且在未来两个月内超过每蒲式耳18美元."油世界称.

油世界还表示:"由于南美出口大幅减少,中国和其他进口国转为采购美国大豆."

"不过,本季度美国大豆供应量减少了1,500万吨,我们认为美国大豆总出口量在2012年9月/2013年2月间最高只会达到2,500万吨,也就是说,仅较去年同期高出50万吨."

油世界称,截至2013年2月的美国大豆库存将从去年同期的3,930万吨减少到2,510万吨.

该机构并称,美国2012/13年度可供出口的大豆可能有83%已经在上半年售出.

油世界表示:"2012年9月/2013年2月间,如果中国和/或其他进口国持续购买,价格可能会出现猛涨."此外,从理论上讲,美国有可能从2013年4月开始成为大豆和豆粕的主要进口国.

油世界预计美国料在2012年9月/2013年8月间进口100万吨大豆,将从加拿大和南美各进口约一半.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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