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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 09:49 BJT

〔日本经济〕财相称央行会上可能会讨论是否现在采取行动

路透东京9月19日电---日本财务大臣安住淳周三表示,日本央行可能讨论是现在采取行动,还是采取等待以将美联储和欧洲央行近期的举措纳入考虑.

安住淳在出席内阁会议后召开新闻发布会时作出上述表示.但他也表示,不清楚日本央行政策会议上的讨论进行得如何.(完)

--编译 梁睿雪;审校

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