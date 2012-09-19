中国下调95种慢性病药物最高零售价

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月18日电---中国将下调95种抗肿瘤、免疫及与血液系统有关药物的最高零售价，平均降幅为17%左右，试图以此减少这些慢性老年性疾病的发病率并减轻民众医疗负担。
在中国13亿人口中，有大约2.6亿人被诊断患有某种慢性疾病，而慢性疾病占中国死亡率的85%。
发改委在官方网站的声明中称，从10月8日起，下调部分抗肿瘤、免疫和血液系统类等药品的最高零售限价。
巴克莱负责研究中国医疗和药物部门的负责人曼恩(Jason Mann)表示，此次下调药物价格料将影响药厂和分销商的利润，但那些药物产品组合多样化的企业受到的影响较小。
"发改委下调了最高零售限价，但很多情况是，由于市场的力量，很多药物的售价会较最高零售价更低，所以对制药商而言，这听起来更可怕。"
曼恩表示，可能受影响的企业是专攻肿瘤药物的江苏恒瑞医药股份有限公司 (600276.SS)和生产抗肿瘤、消炎、治疗肾脏和感染疾病的三生制药SSRX.O。
"由于中国多数制药商经营种类都相当多元化，他们会有一些风险，但影响有限。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。