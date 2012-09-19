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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 09:52 BJT

〔日本经济〕日央行料继续采取强有力货币宽松举措--经济财政大臣

路透东京9月19日电---日本经济财政大臣古川元久周三表示:

* 预计日本央行将继续采取强有力的货币宽松举措以对抗通缩

* 日本央行达成1%的通胀目标至关重要.(完)

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