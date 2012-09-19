〔欧洲政经〕法国已为批准欧盟财政条约做好准备

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透巴黎9月19日电---法国政府周三启动批准欧盟预算纪律条约的程序.法国勉强接受该条约作为摆脱欧债危机的下一步举措.
这项财政条约是由前任法国总统萨科齐与包括德国总理梅克尔在内的其他24位欧盟领导人在3月共同制定的.条约要求欧元区成员国削减公共赤字,否则将面临法律制裁或罚款.
条约进入内阁为其在未来几周获得议会批准铺平了道路,尽管法国总统奥朗德领导的执政联盟内部存在异议声,且法国失业率处于13年高点并可能继续恶化,令国内公众对欧盟越来越不抱希望.
"我们不喜欢这个条约,这是萨科齐的遗留产物.梅克尔坚持这个,是因为法国自2003年以来就一直没有遵守稳定条约的规定,"法国议会对外事务委员会主席Elisabeth Guigou谈及现有的欧盟预算规定时说.
"但我们不必因为喜欢一项条约才批准它.这是协议的一部分,而且仅仅是第一步."Guigou对路透表示.
该条约将在10月初提交法国议会.如果萨科齐所在的人民运动联盟一些代表像他们所说的那样投支持票,则条约应该很容易获得通过.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。