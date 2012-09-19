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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 10:34 BJT

〔新闻稿〕标准普尔称中国地产市场的前景仍为负面

(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

香港9月19日---中国房地产开发行业的前景仍为负面,虽然过去六个月因流动性加强而且房屋销售量上升而有所改善.

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