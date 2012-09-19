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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 10:16 BJT

〔澳元汇率〕有些被高估,但程度难确定--澳洲央行助理总裁肯特

路透9月19日电---澳洲央行助理总裁肯特周三称,澳元似乎有些被高估,但程度很难确定.(完)

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