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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 10:13 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,西班牙债务忧虑削弱美国刺激举措引发的涨势

路透新加坡9月19日电---期铜周三几无变动,但距离四个半月高位不远.随着对西班牙债务的忧虑再次浮出水面,美国刺激举措引发的涨势消退,而且交易商称最大消费国中国的买兴亦消退.

0105 GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨8,312.25美元,几无变动.上日下跌1%.

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