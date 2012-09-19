《加元汇率分析》加元涨势短期料将拉回,受国内成长及海外风险拖累

* 加元兑美元料回吐涨幅并接近平价水准

* 加拿大国内经济成长放缓和出口减少带来压力

* 加元亦面临海外风险

路透多伦多9月18日电---美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布经济刺激措施后,加元上涨至13个月高位.但在未来几周,随着人们开始担心经济放缓以及海外风险,加元有可能出现回落.

分析师表示,加拿大创纪录的贸易赤字、制造业销量下降和房地产市场降温,预示着该国经济的走软,可能很快抑制全球投资者对加元的乐观情绪.

"必须要相信的是,至少目前,证据显示加拿大经济正在失去动能.贸易领域方面数据看来特别低迷."BMO Capital Markets资深分析师Michael Gregory称.

"预计加元兑美元将...先稍微更接近平价水准,之后再升向0.95加元及更高."

加元兑美元自6月初开始大涨了逾8%,周五触及0.9633加元,或1.0381美元,为2011年8月以来最高水准.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布每月向经济注入400亿美元的计划,给加元/美元带来最新助力.交易商押注联储计划带动起的美国经济成长和大宗商品价格上扬,料会提振加拿大出口.

欧洲央行(ECB)公布应对地区债务危机计划、加拿大央行立场偏于强硬以及原油价格上升也令加元获益.

加拿大亦是仍然保留AAA级别主权债信评等的为数不多的国家之一,这令其资产具有避险魅力.

**来自海外的风险**

然而很多分析师认为,加元的涨势过头了,并未完全获得基本面支撑.加元的强势让诸多预测者感到吃惊,他们原本预计未来12个月加元/美元会守在平价附近.

"从6月初开始,就一直见到单向波动,"CIBC World Markets执行董事暨外汇销售主管Don Mikolich说."要是出现一些回调,是正常."

他预计未来一个月,加元/美元将回落到0.9850-0.9960加元区间.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示加元净多头仓位大增,一些分析师称这表明买入加元的操作是一种"拥挤交易"(crowded trade),若发生冲击性事件,可能很快逆转.

"风险在于再次出现扰乱市场的事件,"Scotiabank的外汇交易主管Steve Butler说.

虽然欧洲央行(ECB)买债计划暂时缓解了市场担忧,但分析师警告称问题可能再度爆发.与此同时,疲软的中国经济数据也可能遏制对大宗商品的需求.

而如果内部分歧严重的美国国会未能成功避免所谓"财政悬崖",自动减赤措施被触发,进而威胁将美国重新拉回衰退,那么加拿大将遭到冲击.

**国内风险**

美国需求疲弱以及加元急剧升值令加拿大产品的竞争力下降,已损及该国出口,这是7月创纪录贸易逆差以及制造业销售黯淡的原因之一.

虽然7月贸易数据可能受一次性因素影响,但加元"无疑已经到达一个有点令人伤脑筋的水准,因为美国经济表现不佳,"汇丰控股加拿大公司的首席经济分析师David Watt说.

"还必须注意到,总体上推动目前趋势的因素是美元疲弱,而并不一定是加元走强."

加拿大央行总裁卡尼曾谈及加元强势带来的挑战,但他并不认同经济正罹患所谓"荷兰病"的说法."荷兰病"系指大宗商品价格高昂令本币升值,并导致国内制造业下滑.

央行曾暗示最终会升息,因而帮助推动了加元升势.但分析师认为,经济出现放缓迹象,且这样做在行动上可能过于超前于美联储,因此升息的可能性已经减弱.

"加拿大央行仍然是唯一一家略为偏向于紧缩立场的央行.在那些数据公布后,人们对此的质疑也许要开始多一些."道明证券外汇分析师Greg Moore说.

路透调查显示,多数加拿大一级市场交易商最近推后了对央行下一次升息时间的预估,认为至少在2013年底前无此可能.

确实,许多外汇分析师在较长期内仍然看多加元.鉴于近期外汇市场的波动性,他们表示近期加元也未必一定回落.

"加元的涨势让我们感到意外...我不想低估其强势,加元的近期表现要比预期强劲得多,"CIBC的Mikolich说.(完)