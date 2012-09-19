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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 10:37 BJT

〔泰国央行〕维持利率不变是因为国内需求和信贷状况稳健--会议记录

路透曼谷9月19日电---泰国央行表示,本月早前货币政策委员会(MPC)在委员看法存在分歧的情况下维持指标利率不变,是因为国内需求稳健,民间信贷在继续强劲增加.

该央行在周三公布的9月5日会议记录中称,五位MPC委员中有两位投票赞同降息25个基点.

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