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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 10:32 BJT

《汇市简讯》美元/马币盘初获得买盘,但获利了结压制走势

0217GMT * 美元/马币(林吉特)开盘买价约报3.0650,迄今为止交投于3.0650-3.0690 * 一些获利了结目前压制该货币对的走势 * 交易商预计,该货币对暂时将守住3.06-3.07,等待欧盟方面新的消息指引 * 美元/马币最新报3.0680-3.0690,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0710-3.0740.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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