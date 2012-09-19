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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 10:38 BJT

〔澳新汇市〕澳新货币承压,投资者观望日本央行政策决议

路透惠灵顿/悉尼9月19日电---澳新货币兑美元周三均进一步脱离数月高点,投资者等待日本央行(BOJ)会议结果,看其会否成为放宽政策的下一家主要央行.

在美联储祭出新一轮货币激励措施后,对日本央行可能行动的预期已经升温.日本央行会议结果预计于0300-0500GMT公布.

近期大涨后的仓位调整操作拖累了澳新货币走势,澳元兑美元AUD=D4从早盘的1.0441美元跌至1.0419.因持续担忧中国经济状况,投资者寻找抛售机会.

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