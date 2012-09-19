中国称美国大选是奥巴马提起对华贸易诉讼主因

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月19日电---中国称，中方沦为美国大选政治的受害者。此前，华府向世界贸易组织提起了指控中国为汽车及零部件出口提供不公平补贴的诉讼。
美国总统奥巴马周一在俄亥俄州的一个竞选活动中宣布关于这一诉讼的消息。
就在此消息宣布数小时后，中国也向WTO提交了一项针对美国的诉讼，指控美国对很多中国出口品征收高额关税。
中国商务部在针对此次诉讼案的首个官方评论中直言不讳地将此归咎于美国总统大选。
一位未具名商务部官员在该部网站中称：“美方是在竞选活动中，选择在美国的汽车产地俄亥俄州宣布这一消息的，表明美国对中国采取措施是出于大选政治的考虑。对此，我们表示反对。 ”
这名负责人指出，中方已收到美方提出的磋商请求，并将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。
奥巴马的最新贸易举措正值他和美国共和党总统候选人罗姆尼争夺包括俄亥俄等几个重要州支持的关键时刻，这可能会直接决定11月6日的大选结果。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。