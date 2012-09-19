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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 11:23 BJT

〔标题新闻〕铁矿石需求增幅料放缓且高价格不会重演,铜价或维持高位直至2025年--必和必拓

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8JN011]

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