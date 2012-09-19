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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:08 BJT

〔日本央行〕进一步放宽货币政策,因全球经济放缓损及复苏步伐

路透东京9月19日电---日本央行周三宣布:

* 进一步放宽货币政策

* 一致投票通过维持指标利率目标在0-0.1%不变

* 下修对日本经济的评估

* 由于海外经济放缓,日本经济复苏陷入停顿

* 需要注意外汇和金融市场波动的影响.(完)

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