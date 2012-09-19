〔新债招标〕中国两期中长新债定位均稍低预期,交易户博反弹机会(更新版2)

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(新增国债发行结果公告)
* 10年期续发国债中标收益率略低于预期
* 国债获得3.3亿元的追加认购,最终发行303.3亿元
* 进出口行七年增发债定位亦偏低
* 两期债投标倍数均不错
* 交易户参与力度或提升
路透上海9月19日电---中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率略低于预期,同时招标的进出口行七年增发债定位亦偏低.二级市场初显走稳迹象,现券收益率从高位回落,机构在一级市场的热情亦明显提高.
两期新债的投标倍数均不错,交易员指出,除了配置需求的积极参与外,由于看好短期债市表现,部分交易户博反弹的意愿升温,其参与新债投标的力度明显增强.
"算低的,不过之前也估计到了,昨天(现券收益率)就提前下来一些,"北京一国有银行交易员称.
财政部公告称,今日稍早续招标发行的国债,获得3.3亿元人民币的追加认购,最终发行总量为303.3亿元;投标量500.7亿元,投标倍数1.67倍.
此外,业内人士透露,上述续发国债中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.该期债边际(最优)中标收益率为3.5507%.
今日上午进出口银行招标发行的120亿元七年期增发固息债,中标收益率为4.1574%,亦稍低于此前4.19%的预测均值.该期债投标倍数为2.08倍.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5216%;二级市场上,今年第15期记账式国债CN120015=CFXS目前最新收益率报价CN120015=CFXM在3.52%/3.50%,上日尾盘为3.52%/3.48%.
上述交易员并谈到,债市近期收益率累计升幅较大,部分交易户可能认为市场出现超调,短期存在博反弹的机会,不过当前基本面并未出现太大改变,债市再现一波行情的条件仍不充分,"也就是短线行为吧,有点利润挣点钱就跑."
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.
今日进出口行新债为其今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.
具体条款如下:
第15期
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招标总量 120亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
追加发行量 至多80亿元
缴款日 9月26日
起息日 8月21日
发行期 9月19日-9月26日
上市日 10月8日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯/林高丽
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。