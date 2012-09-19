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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 14:43 BJT

〔新债招标〕中国两期中长新债定位均稍低预期,交易户博反弹机会(更新版2)

(新增国债发行结果公告)

* 10年期续发国债中标收益率略低于预期

* 国债获得3.3亿元的追加认购,最终发行303.3亿元

* 进出口行七年增发债定位亦偏低

* 两期债投标倍数均不错

* 交易户参与力度或提升

路透上海9月19日电---中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率略低于预期,同时招标的进出口行七年增发债定位亦偏低.二级市场初显走稳迹象,现券收益率从高位回落,机构在一级市场的热情亦明显提高.

两期新债的投标倍数均不错,交易员指出,除了配置需求的积极参与外,由于看好短期债市表现,部分交易户博反弹的意愿升温,其参与新债投标的力度明显增强.

"算低的,不过之前也估计到了,昨天(现券收益率)就提前下来一些,"北京一国有银行交易员称.

财政部公告称,今日稍早续招标发行的国债,获得3.3亿元人民币的追加认购,最终发行总量为303.3亿元;投标量500.7亿元,投标倍数1.67倍.

此外,业内人士透露,上述续发国债中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.该期债边际(最优)中标收益率为3.5507%.

今日上午进出口银行招标发行的120亿元七年期增发固息债,中标收益率为4.1574%,亦稍低于此前4.19%的预测均值.该期债投标倍数为2.08倍.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5216%;二级市场上,今年第15期记账式国债CN120015=CFXS目前最新收益率报价CN120015=CFXM在3.52%/3.50%,上日尾盘为3.52%/3.48%.

上述交易员并谈到,债市近期收益率累计升幅较大,部分交易户可能认为市场出现超调,短期存在博反弹的机会,不过当前基本面并未出现太大改变,债市再现一波行情的条件仍不充分,"也就是短线行为吧,有点利润挣点钱就跑."

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(15期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债9月20日开始续发行,9月24日续发行结束,续发行部分从9月26日起与原发行部分合并上市交易.财政部于8月22日招标发行的第15期10年国债发行量300亿元,起息日为8月23日,票面利率3.39%,按半年付息.

今日进出口行新债为其今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.

具体条款如下:

第15期

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招标总量 120亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

追加发行量 至多80亿元

缴款日 9月26日

起息日 8月21日

发行期 9月19日-9月26日

上市日 10月8日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯/林高丽

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