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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:45 BJT

〔新西兰元汇率〕以资本管制压低新西兰元汇价的做法不可行--总理

路透惠灵顿9月18日电---新西兰总理约翰基周三称,实施资本管制以试图拉低新西兰元汇价的做法不可行.

"在新西兰这样的国家,很难实行资本管制.新西兰是大型的资本进口国,太多的国内投资都要依赖于这些资本,"约翰基在议会回答提问时称.

"(资本管制)对于像新加坡这样的国家可能适用,但在新西兰这样的国家,实在不太可行."

政府官员坚持认为,新西兰元高汇价基本上是对疲弱美元的反映,央行干预可能不会有效.

新西兰财长英格利希亦认为,政府到2015年前恢复预算盈余的目标,是减轻汇率上行压力的一个办法,因实现预算盈余可以降低借款需求.

该国净外债与国内生产总值(GDP)之比已经从71.9%上升至72.6%.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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