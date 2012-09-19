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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:49 BJT

〔中国债市动态〕新债结果牵引10年期收益率下行,资金面收紧令短端承压

路透上海9月19日电---中国银行间债市现券收益率周三走势出现分化,资金面收紧制肘短端品种,收益率走升.中长期品种多小幅震荡,唯受到10年期国债招标带动,同样期限品种"一枝独秀",收益率有所下跌.

交易员认为,现阶段利空因素基本释放完毕,暂时没有更多的利空,但也没有较强的利好,所以短期内市场有望企稳,后续要看经济数据和资金面情况而定.

"(预期)有分歧吧,所以短期内收益率震荡,经济是回升还是继续走弱还需要数据论证."北京一银行交易员称.

北京时间11:31,中国银行间市场早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS呈现普涨,其中隔夜品种较上日上涨逾50个基点(bp)

业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.5059%,略低于此前3.53%的市场预测均值.[ID:nSB1785062]

二级市场上剩余期限约9.93年的国债120015券最新双边收益率tCN120015=CFXM为3.5200%/3.5000%,除上日尾盘末笔价为3.5200%/3.4800%,昨日全天买盘报价多徘徊在3.55%-3.59%区间.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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