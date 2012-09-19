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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:07 BJT

〔日本股市〕日经指数触及四个月高位,此前日本央行宣布放松货币政策

路透东京9月19日电---日本股市日经指数.N225周三触及四个月高位,此前日本央行宣布放宽货币政策,将购买资产以及有抵押品支持的市场操作规模增加10万亿(兆)日圆至80万亿日圆.[ID:nSB1785538]

日经指数攀升1.3%,至9,239.56点,央行声明宣布前约为9,169点.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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