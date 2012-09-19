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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 17:07 BJT

〔表格〕瑞士9月ZEW投资者信心指数为负34.9,8月为负33.3

路透苏黎世9月19日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士9月ZEW投资者信心指数为负34.9,8月则为负33.3.

12年9月 12年8月 11年9月

预期指数(投资者信心) -34.9 -33.3 -75.7

现况指数 4.6 11.0 18.9 (完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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