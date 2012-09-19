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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:06 BJT

〔日本央行〕放宽政策扩大资产购买规模,因全球需求放缓

路透东京9月19日电---日本央行周三放宽货币政策,增加资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.

央行将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.

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