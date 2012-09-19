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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:06 BJT

〔东京汇市〕日圆下跌,此前日本央行扩大资产购买规模

路透新加坡9月19日电---日圆周三全线下挫,因日本央行扩大资产购买基金规模,将抵押品支持的市场操作规模增加10万亿(兆)日圆至80万亿日圆.[ID:nSB1785538]

美元兑日圆JPY=自日本央行宣布政策决定前的约78.70日圆一度涨至79.02日圆,现报78.98日圆,较周二纽约尾盘上涨0.2%.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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