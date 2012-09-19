版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 12:33 BJT

〔路透基点〕澳门威尼斯人37亿美元贷款中有1,000万美元上市交易--RLPC

路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,博彩运营商澳门威尼斯人37亿美元2016年11月到期的五年期贷款中,有1,000万美元上月在二级市场交易,价格约为面值的94.5%.

消息人士称,仍看到该贷款的多个部分正在二级市场挂牌交易.大部分规模约为1,000万美元,来自定期贷款部分.

其中一笔贷款售价约为面值的96%.

在6月初,一笔500万美元贷款按面值的95%左右折价出售.

在初级市场,这笔37亿美元的贷款以港元、澳门元和美元计价,包括A部分32亿美元分期偿还定期贷款,以及B部分5亿美元循环信用贷款.两批贷款含所有成本的最高费用都是254个基点,利率均为香港银行同业拆息利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.贷款平均年限为4.5年,有三年的宽限期.

是次贷款借款方为Venetian Macau US Finance Co LLC.金沙中国子公司Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd提供担保.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐