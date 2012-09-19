〔路透基点〕澳门威尼斯人37亿美元贷款中有1,000万美元上市交易--RLPC

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,博彩运营商澳门威尼斯人37亿美元2016年11月到期的五年期贷款中,有1,000万美元上月在二级市场交易,价格约为面值的94.5%.
消息人士称,仍看到该贷款的多个部分正在二级市场挂牌交易.大部分规模约为1,000万美元,来自定期贷款部分.
其中一笔贷款售价约为面值的96%.
在6月初,一笔500万美元贷款按面值的95%左右折价出售.
在初级市场,这笔37亿美元的贷款以港元、澳门元和美元计价,包括A部分32亿美元分期偿还定期贷款,以及B部分5亿美元循环信用贷款.两批贷款含所有成本的最高费用都是254个基点,利率均为香港银行同业拆息利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.贷款平均年限为4.5年,有三年的宽限期.
是次贷款借款方为Venetian Macau US Finance Co LLC.金沙中国子公司Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd提供担保.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。