〔企业并购〕Heineken获得泰国酿酒支持,接近达成收购虎牌啤酒交易

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔/新加坡9月19日电---全球第三大啤酒商荷兰Heineken(HEIN.AS)向着取得虎牌啤酒(Tiger beer)品牌及亚洲一大酿酒网络迈出重要一步,多周来被视作阻挠交易主力的一名泰国富豪同意了这项收购.
泰国酿酒巨头苏旭明旗下的泰国酿酒(TBEV.SI)和TCC Assets同意,支持将新加坡星狮集团所持亚太酿酒有限公司(Asia Pacific Breweries)APBB.SI的股份售予Heineken.亚太酿酒有限公司是虎牌啤酒的生产商.
作为回报,Heineken不会对星狮集团的股份提出全面收购建议.这几家泰国公司与Heineken联合发布声明宣布了上述内容.
Heineken与苏旭明争夺亚太酿酒控制权的竞价长达两个月,目前看来Heineken将取得亚太酿酒有限公司的全部控股权,从而巩固在亚洲啤酒市场的地位.
"这是达成了和解,以防围绕星狮或亚太酿酒的争夺升级,如果争夺持续升级会让双方都付出更大代价."DMG & Partners Securities分析师Goh Han Peng表示.
"Heineken将能完成对亚太酿酒的整合.泰国酿酒将得到星狮其余的业务,投入东南亚地区市场的平台或分销渠道中."
星狮集团董事会已支持亚太酿酒售股交易,股东将于9月28日特别股东大会上,就向Heineken出售亚太酿酒40%股权的交易提议进行表决.
一名知情消息人士称:"有了泰国酿酒的支持,特别股东大会可以更加确定将批准出售亚太酿酒资产.但星狮集团的未来将取决于谁会是这家公司的最终所有者."
另一名不愿具名的消息人士称,星狮集团其他股东,如日本麒麟控股(2503.T),将等待一家独立财务咨询公司提出"公平意见",之后再决定是否出售所持股份给苏旭明.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。