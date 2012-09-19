〔企业并购〕Heineken获得泰国酿酒支持,接近达成收购虎牌啤酒交易

路透布鲁塞尔/新加坡9月19日电---全球第三大啤酒商荷兰Heineken(HEIN.AS)向着取得虎牌啤酒(Tiger beer)品牌及亚洲一大酿酒网络迈出重要一步,多周来被视作阻挠交易主力的一名泰国富豪同意了这项收购.

泰国酿酒巨头苏旭明旗下的泰国酿酒(TBEV.SI)和TCC Assets同意,支持将新加坡星狮集团所持亚太酿酒有限公司(Asia Pacific Breweries)APBB.SI的股份售予Heineken.亚太酿酒有限公司是虎牌啤酒的生产商.

作为回报,Heineken不会对星狮集团的股份提出全面收购建议.这几家泰国公司与Heineken联合发布声明宣布了上述内容.

Heineken与苏旭明争夺亚太酿酒控制权的竞价长达两个月,目前看来Heineken将取得亚太酿酒有限公司的全部控股权,从而巩固在亚洲啤酒市场的地位.

"这是达成了和解,以防围绕星狮或亚太酿酒的争夺升级,如果争夺持续升级会让双方都付出更大代价."DMG & Partners Securities分析师Goh Han Peng表示.

"Heineken将能完成对亚太酿酒的整合.泰国酿酒将得到星狮其余的业务,投入东南亚地区市场的平台或分销渠道中."

星狮集团董事会已支持亚太酿酒售股交易,股东将于9月28日特别股东大会上,就向Heineken出售亚太酿酒40%股权的交易提议进行表决.

一名知情消息人士称:"有了泰国酿酒的支持,特别股东大会可以更加确定将批准出售亚太酿酒资产.但星狮集团的未来将取决于谁会是这家公司的最终所有者."

另一名不愿具名的消息人士称,星狮集团其他股东,如日本麒麟控股(2503.T),将等待一家独立财务咨询公司提出"公平意见",之后再决定是否出售所持股份给苏旭明.(完)