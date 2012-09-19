俄罗斯要求美国国际开发总署停止在俄运营

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月18日电---美国政府周二称，俄罗斯要求美国国际开发总署在10月1日前停止在俄罗斯的运营。此举与美国加强两国联系的努力背道而驰，可能也有助于克里姆林宫打压支持民主的团体。
美国国际开发总署在俄罗斯运营了20年，在对抗疾病、保护环境、加强公民社会和促进经济现代化上花费了超过26亿美元。
美国国务院宣布这一消息时暗示，俄罗斯政府可能觉得该国不再需要这种国际援助。俄政府从石油获得大量收入。
分析人士认为，俄罗斯也可能存在政治上的考虑：减少推广民主和法制的俄罗斯团体所获得的外国支持，俄罗斯政府对这些团体持很深的怀疑态度。
“俄罗斯当局明确表示，他们认为俄罗斯是一个强大的国家，应该给予援助，而非接受援助，”卡耐基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）的Matthew Rojansky说道。
“克里姆林宫怀疑大选前后的抗议由美国资助的非政府组织精心策划，而且俄罗斯非常不同意美国在中东推广民主的行为，从这些你可以看出为何俄罗斯现在作出这一决定，”他表示。
美国国务院表示，尽管不再拥有俄罗斯办公室，美国国际开发总署仍将继续推广民主和公民社会。
“尽管美国国际开发总署不再拥有俄罗斯办公室，我们仍将继续支持民主、人权和俄罗斯公民社会的发展，并期待继续与俄罗斯非政府组织合作，”美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。