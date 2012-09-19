奥巴马：穆斯林世界须帮助保护海外美国公民

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月18日电---美国总统奥巴马周二敦促穆斯林世界领导人帮助确保美国公民在他们国家的安全。此前，穆斯林世界爆发了一波针对美国外交机构的暴力事件。
奥巴马在接受CBS电视台节目采访时表示：“我们必须向穆斯林世界传达的讯息是：我们期待你们与我们合作，保护我们公民的安全。我们期望他们全面合作，因为这是世界运行的唯一方式。”
因一部在美国加州制作的电影据称亵渎了伊斯兰教先知穆罕默德，美国驻利比亚领事馆遇袭，随后示威者袭击了美国在多国的大使馆并焚烧美国国旗。
奥巴马称这部电影“令人作呕”，但表示这不是暴力的借口。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。