版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:31 BJT

〔日本金融〕财务大臣安住淳称,央行决策将对日本经济产生正面影响

路透东京9月19日电---日本财务大臣安住淳对日本央行的决定表示欢迎,认为决策比预期更为积极.

安住淳表示,日本央行的决策将对日本经济产生正面影响,包括稳定汇市,并称,希望日本央行继续采取积极大胆的货币政策.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐