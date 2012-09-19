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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:39 BJT

〔日本债市〕10年期日债期货回吐日央行决议公布后的涨幅,转为下跌

路透东京9月19日电---日本公债期货转至平盘下方,因为投资者消化了日本央行周三放松货币政策决议的影响.

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