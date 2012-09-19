〔中国汇市〕人民币早盘小幅上升,境内美元吸引力正下降

* 人民币早盘小幅上升

* 境内持有美元吸引力正下降

* 中间价连续第二天下滑

* QE3的滞后反应或延续至下周

路透北京9月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小幅上升.美国量化宽松政策(QE3)出来后对美元贬值预期比较强烈,引发个人和企业结汇意愿增强,且最近国内美元利率特别低,令持有美元缺乏动力.

市场人士称,中间价连续第二天下滑,显示央行继续维稳的态势,但实际的交投价格反映市场上仍结汇大于购汇.

"中间价是反映了一个央行的意图,实际的市场价格反映了市场的供需情况:结汇还是大于购汇,这周到下周估计都会维持这样的状况,中间价与交易区间之前的spread(价差)会维持目前的差距,甚至扩大都有可能,"华东一外资银行交易员称.

北京时间12:20,人民币兑美元即期报6.3150元,上日收报6.3189元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3392元,上日中间价为6.3353元.

上述交易员称,一般而言,季末和长假前都会有较多的购汇需求做企业备付或者个人境外消费需求,但目前来看还是结汇比较大,持有美元没有吸引力.

国有银行某交易员亦提到,大家都不愿意持有美元头寸,市场抛压很重,虽然隔夜美元多头有一定抛压,但这一点多头不足以让人民币升值那么多.

上述交易员称,今日交易区间估计在6.3140会有比较强的支撑,往下则可能达到6.3200甚至更下方.

"最近市场弹性很大,市场参与人的热情不高,流动性还是有所下降,"交易员称,目前市场很捉摸不定,权衡盈亏的话就会选择比较保守的操作策略.

**中国7月净增持美国国债**

对于中国在7月增持美国国债,交易员们表示,美国国债收益率长期还在升,持有美国国债还是有点吸引力.

交易员并称,目前结汇的量稍多,美元都到央行手里,外储也会随之增加,对外储运用也是一个考验,中国增持美国国债可以理解,持有别的资产比如欧元区的话可能还会更加危险.

"中国那么多外汇储备,要找一个可以投资的地方,目前来看美国国债的保险度比较高,总比单纯放在账上好,总会增加一点收益啊,虽然收益率也很低."一家国有银行交易员称.

美国财政部最新公布的数据显示,截止7月末,中国持有的美国国债达11,496亿美元,环比增持26亿美元;当月中国继续小幅减持了以"两房"为主的美国机构债.[ID:nSB1784966]

东京汇市欧元兑美元EUR=下滑至1.3044,从周一在1.3173附近的四个月高位回落.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4123/63,上日尾盘为6.4175.

北京时间12:29,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3196/34元,上一交易日尾盘报6.3280元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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