奥斯陆为全球最贵城市,上海排第40

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世9月14日电---周五公布的一项研究显示，奥斯陆是全球最昂贵的城市，排名超过苏黎世和东京，但是苏黎世居民收入颇丰，是全球购买力最强的城市。
瑞银UBSN.VX对全球72座城市的年度调查发现，苏黎世居民平均工资水平居于全球之首，购买力也最强。
这项调查涵盖了122种商品和服务的一篮子价格，并对汇率波动因素作了调整。生活成本指数则是由商品价格除以15个行业的加权净时薪而得。
“在东京，工作九分钟就足够买一个麦当劳‘巨无霸汉堡’，但是在内罗毕则需要工作84分钟，”调查发现。
在苏黎世买一个这种汉堡要工作13分钟，但其他商品的价格则要低于东京，这使得苏黎世成为全球购买力最强的城市。
“在苏黎世工作22小时即可买到一部iPhone，相比之下，在马尼拉则需要多花去20倍的时间，”瑞银指出。
在伊斯坦布尔和上海买一个“巨无霸”分别需要工作42分钟和29分钟，但在纽约和香港只需要10分钟就够了。
德里和孟买的生活成本最低，在纽约生活的昂贵程度全球排名第六，莫斯科和上海分别排在第40位和第49位。
调查还发现，全球工作时数最短的城市要数巴黎、里昂和哥本哈根。亚洲、非洲、中东和南美地区的工作最辛苦，每年工作时间超过2,000小时。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。