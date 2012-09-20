更正:奥斯陆为全球最贵城市,上海排第49

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(更正：标题内上海的排名应为"第49位"非"第40位")
路透苏黎世9月14日电---周五公布的一项研究显示，奥斯陆是全球最昂贵的城市，排名超过苏黎世和东京，但是苏黎世居民收入颇丰，是全球购买力最强的城市。
瑞银UBSN.VX对全球72座城市的年度调查发现，苏黎世居民平均工资水平居于全球之首，购买力也最强。
这项调查涵盖了122种商品和服务的一篮子价格，并对汇率波动因素作了调整。生活成本指数则是由商品价格除以15个行业的加权净时薪而得。
“在东京，工作九分钟就足够买一个麦当劳‘巨无霸汉堡’，但是在内罗毕则需要工作84分钟，”调查发现。
在苏黎世买一个这种汉堡要工作13分钟，但其他商品的价格则要低于东京，这使得苏黎世成为全球购买力最强的城市。
“在苏黎世工作22小时即可买到一部iPhone，相比之下，在马尼拉则需要多花去20倍的时间，”瑞银指出。
在伊斯坦布尔和上海买一个“巨无霸”分别需要工作42分钟和29分钟，但在纽约和香港只需要10分钟就够了。
德里和孟买的生活成本最低，在纽约生活的昂贵程度全球排名第六，莫斯科和上海分别排在第40位和第49位。
调查还发现，全球工作时数最短的城市要数巴黎、里昂和哥本哈根。亚洲、非洲、中东和南美地区的工作最辛苦，每年工作时间超过2,000小时。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000