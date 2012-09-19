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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:39 BJT

〔路透调查〕英国楼市复苏长路漫漫,仅伦敦地区一枝独秀

* 英国房价今年料下降1.1%,明年料持平

* 抵押贷款批准件数料持续低迷

* 伦敦房价料在2012年上涨3.0%,2013年料上升2.0%

路透伦敦9月18日电---周二公布的路透调查显示,英国(至少在伦敦以外地区)房价未见上涨的情况至少还会再持续一年.因失业率仍高企,而且银行贷款条件仍严格.

路透上周访问25位市场观察人士的结果,预计今年英国平均房价下滑幅度将略高于1%,2013年将陷入停滞.英国房屋均价在两年内自2007年的高位下跌了五分之一.

不过,根据另一较小调查样本的预估中值显示,今年伦敦房价预计将上涨3.0%,明年则将增长2.0%.

随着英国经济正式陷入衰退,失业率达8.1%,距离17年高位不远.而且银行放贷前审查标准严苛,楼市当前陷入困境.

受访的23位分析师中,有14人认为英国房价将进一步下跌,其中看法最悲观的甚至预计跌幅将达40%.

另一份路透调查显示,由于全球经济放缓和欧债危机的冲击严重,英国经济虽然可能在本季度摆脱衰退,但未来一年里经济仅会温和成长,且失业率或再度走高.

根据抵押贷款机构Nationwide数据,8月房屋均价在164,729英镑(268,000美元),约为去年英国平均工资26,200镑的六倍.多数购房者无力负担.

抵押贷款批准件数预计只会自当前每月47,000宗左右的水平缓慢攀升.

调查显示,六个月内月均抵押贷款批准件数料升至50,000件,一年内可能增至月均55,000件--约为2007年均值的一半.(完)

--编译 洪曦;审校 李婷仪/田建华

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