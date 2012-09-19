〔中国货币市场〕主要回购利率多大涨,季末存款争夺战进入白热化

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透北京9月19日电---中国银行间市场周三早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多大涨,其中隔夜回购利率跳涨近60个基点(bp).市场人士表示,季末存款争夺战进入白热化,资金稳定性在变差,机构留存更多备付在手以自保的谨慎心态抬头,推动回购利率上行.
市场人士并预计,下午机构日内头寸渐明朗后,融出规模有望变大;月内流动性或维持紧平衡状态,完全难以融入的情况出现可能性不大.
"存款的抢夺已经开始了,我们这里就看到很多钱被抢走了,"上海一外资银行交易员称.
存款抢夺战的白热化致机构心态在悄然发生着变化,北京一国有银行交易员即称,资金稳定性变差的时候,绝大多数的机构都会倾向于留存更多的流动性在手头以自保,这客观上会推高资金利率.
"我们机构(的头寸)是刚好平,不过被搞得很想囤一点(资金),不然晚了临时要钱借不到,"华东地区一银行交易员称,"大行都不出,今天惨了点."
故上述外资行交易员才会预计,下午机构当日头寸情况渐趋稳定后,或增加资金融出规模,进而扶助市场流动性.
短期内,资金面主要影响因素包括财政存款、外汇占款、节日流通中现金、存款准备金清算和公开市场操作等.
2008年以来的历史数据均值显示,9月单月财政一般会投放约2,400亿元人民币的资金;而近期人民币亦有所走强,料今年9月的外汇占款情况有望略趋好.
此外,历史均值显示9月流通中现金会增加1,600亿元左右,存款余额会增加9,200亿元左右,按目前20%的存款准备金率计算,这两项一共会造成3,400亿元左右的资金漏损.
综合以上短期因素,月内市场流动性状况或趋紧,但上述国有银行交易员预计,肯定不会出现"过不下去"的状况.
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和28天两种,正回购期限为91天.14天期逆回购继续未能现身.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5120 2.9344 +57.76 2,878.15
七天CN7DRP=CFXS 3.3374 3.1481 +18.93 419.44
14天CN14DRP=CFXS 3.7557 3.3043 +45.14 38.56
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5070 2.9373 +56.97 376.19
七天CHICNY7D=CFXS 3.3857 3.1919 +19.38 19.65
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。