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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 12:59 BJT

〔中国货币市场〕主要回购利率多大涨,季末存款争夺战进入白热化

路透北京9月19日电---中国银行间市场周三早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多大涨,其中隔夜回购利率跳涨近60个基点(bp).市场人士表示,季末存款争夺战进入白热化,资金稳定性在变差,机构留存更多备付在手以自保的谨慎心态抬头,推动回购利率上行.

市场人士并预计,下午机构日内头寸渐明朗后,融出规模有望变大;月内流动性或维持紧平衡状态,完全难以融入的情况出现可能性不大.

"存款的抢夺已经开始了,我们这里就看到很多钱被抢走了,"上海一外资银行交易员称.

存款抢夺战的白热化致机构心态在悄然发生着变化,北京一国有银行交易员即称,资金稳定性变差的时候,绝大多数的机构都会倾向于留存更多的流动性在手头以自保,这客观上会推高资金利率.

"我们机构(的头寸)是刚好平,不过被搞得很想囤一点(资金),不然晚了临时要钱借不到,"华东地区一银行交易员称,"大行都不出,今天惨了点."

故上述外资行交易员才会预计,下午机构当日头寸情况渐趋稳定后,或增加资金融出规模,进而扶助市场流动性.

短期内,资金面主要影响因素包括财政存款、外汇占款、节日流通中现金、存款准备金清算和公开市场操作等.

2008年以来的历史数据均值显示,9月单月财政一般会投放约2,400亿元人民币的资金;而近期人民币亦有所走强,料今年9月的外汇占款情况有望略趋好.

此外,历史均值显示9月流通中现金会增加1,600亿元左右,存款余额会增加9,200亿元左右,按目前20%的存款准备金率计算,这两项一共会造成3,400亿元左右的资金漏损.

综合以上短期因素,月内市场流动性状况或趋紧,但上述国有银行交易员预计,肯定不会出现"过不下去"的状况.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和28天两种,正回购期限为91天.14天期逆回购继续未能现身.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5120 2.9344 +57.76 2,878.15

七天CN7DRP=CFXS 3.3374 3.1481 +18.93 419.44

14天CN14DRP=CFXS 3.7557 3.3043 +45.14 38.56

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5070 2.9373 +56.97 376.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.3857 3.1919 +19.38 19.65

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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