《日本央行焦点》央行放松货币政策,因全球增长放缓且与中国关系紧张

* 日本央行扩大公债和贴现国库券购买规模

* 日本央行维持指标利率目标在0-0.1%不变

* 央行总裁白川方明将在0715GMT后发表讲话

路透东京9月19日电---日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.

受日本央行决定扩大刺激举措推动,日圆全线走软,现货公债上扬,日本股市触及四个月高点.日本央行的行动比市场人士的预期早了一个月.

日本央行将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.

该央行在声明中称,"我们希望今日的决定...有助于日本经济在保持价格稳定的情况下重新回到持续复苏的轨道上."

上周美联储(FED)推出刺激计画之后,日本央行即受到是否也应采取行动来支撑本国经济的压力.由于强势日圆及欧债危机的拖累,日本经济深受其苦.[ID:nST0554319]

此外,中日领土争端升级对经济的影响也令央行决策者感到更为棘手.中国是日本最大的贸易伙伴国.

在政策声明中,日本央行还调降了对本国经济的评估,称复苏已经停顿.而在一个月前,央行对经济形势做出的评估是,受助于强劲内需,经济开始温和提速.

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日本央行将资产购买计划总目标的实现截止日期向后延长六个月,至2013年12月.

市场此前对于日本央行周三政策行动的预期明显分化,一方认为央行将进一步放宽政策,另一方则预期央行会暂时按兵不动,以保留有限的政策选项.

美元兑日圆JPY=上涨至79.02日圆,自日本央行宣布决议前的78.70左右水准回升,且较周二纽约尾盘水准上涨0.2%.

日本现货公债价格短暂上扬,指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌1.5个基点至0.795%,随后回升至0.805%会议前水准.

日本央行在2月时设定1%的通胀目标,并放宽政策,之后在4月推出新的宽松措施.自此以后该央行保持政策不变,寄望出口能够很快回升,并帮助经济重拾温和复苏.

但日本经济第二季增长低于预期,分析师现预计今年余下时间内,经济成长将陷入停滞,因欧洲债务危机和中国经济成长放缓令前景蒙阴.

日圆脱离去年触及的纪录高点,给予日本央行一些喘息的空间.尽管如此,上周下修了经济评估的日本政府,仍持续向日本央行施压.

在日本央行宣布政策前数小时,日本财务大臣安住淳向记者表示,在美联储和欧洲央行相继采行宽松举措后,"日本央行可能会讨论自己所能做的,现在是不是时候(采取行动),或者应该等待."(完)