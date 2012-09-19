〔中国数据〕8月FDI连续三个月下降,今后几个月外需或更疲软--商务部(更新版)

《全球主要国家债券发行预告》--2月27日-3月6日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
(新增更多细节和内容)
* 8月FDI同比减少1.4%,为连续三个月下降
* 今后几个月外需可能较前八个月更疲软
* 日本"购岛"势必影响中日经贸关系正常发展
路透北京9月19日电---中国8月份实际使用外资(FDI)金额同比小跌1.4%,为连续三个月下降.由于世界经济继续趋于下行,商务部预计今后几个月的外需可能比前八个月更为疲软.
商务部数据显示,8月实际FDI达83.26亿美元;今年1-8月全国实际使用外资金额749.94亿美元,同比下降3.4%.
"目前贸易环境仍然存在很多不确定和不稳定的因素,因此外贸形势仍然严峻,"商务部发言人沈丹阳在新闻发布会上称.
中国此前公布数据,8月出口同比增速仍显疲弱,仅同比增长2.7%;而进口七个月来首次转为负增长,同比下降2.6%,更凸显内需低迷.中国今年全年的进出口增长目标为10%.
商务部数据并显示,今年前八个月美国对华投资由增转降,同比下降2.85%;同期,欧盟27国对华投资亦同比下降4.1%.
中国对外投资方面,1-8月,中国境内投资者共对全球119个国家和地区的2,708家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资476.8亿美元,同比增长39.4%.
此前数据显示,7月份全国实际使用外资金额75.8亿美元,同比下降8.6%;1-7月累计为666.7亿美元,同比下降3.6%.[ID:nSB1728138]
**"购岛"势必影响中日经贸关系**
在被问及在钓鱼岛争端不断升温背景下中国对中日经贸关系的态度,沈丹阳表示,日本非法"购岛"闹剧,势必影响、损害中日经贸关系的正常发展.商务部坚决支持合法、理性的爱国行动,同时坚决反对一切违法的打砸抢烧的行为.
中国多个城市上周六爆发了反日游行,数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.而日本在华的多家工厂也受到影响.
沈丹阳并强调,中国是法治国家,外商投资企业合法的权利和利益是受中国法律保护的.但"日本非法'购岛'闹剧...,是我们所不愿意看到的.对此,日方必须承担完全责任".
另外,关于9月末将在韩国首都首尔举行中日韩自贸区谈判,沈丹阳表示,目前还在研究中,但也是势必会受到"购岛"事件的影响.
中国是日本最大的贸易伙伴,而日本是中国第三大贸易伙伴.在中国经济放缓之际,企业和投资关系的任何损害,对两国都是两败局面.
中国外交部周二称,日本右翼分子非法登上中国领土钓鱼岛是侵犯中国领土主权的严重挑衅行为,中方向日方提出了严正交涉,要求日方对纵容右翼分子的行为做出解释.中国国防部长梁光烈周二称,希望与日方和平解决钓鱼岛争端,保留采取进一步措施的权利.[ID:nSB1783700](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/28 日本 标售两年期公债 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月27日(一) 1330 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 128.5 建筑许可(较前月) -- +4.6% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +1.7% -0.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +1.7% 扣除飞机的非国防资
路透台北2月24日 - 随着农历年后通货回笼效应淡去，市场转趋关注季底资金紧缩因子。资调人士认为， 目前资金情势较显宽裕，但金融机构已陆续避开落点季底，以免受季底效应影响，3月提存期短票利率中值料 落在0.40-0.45%。 路透周五访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；大区间则在0.38-0.48%。 3月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆(万亿)4,566.60亿台币；公债到期还本与付息合计达925. 75亿台币。 紧缩因素方面，3月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币 ；财政部发行106-4期91天期国库券，预估金额300亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --市场普遍预期3月上旬资金情势料偏松，惟仍须留意大额国际板债券交割变数，下旬则关注季底紧缩效 应，料中旬过后季底紧缩因子将陆续浮现，因此上旬短票利率较有机会靠向区间低位，下旬利率则可能走扬靠 向区间高位。