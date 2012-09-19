〔中国数据〕8月FDI连续三个月下降,今后几个月外需或更疲软--商务部(更新版)

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* 8月FDI同比减少1.4%,为连续三个月下降

* 今后几个月外需可能较前八个月更疲软

* 日本"购岛"势必影响中日经贸关系正常发展

路透北京9月19日电---中国8月份实际使用外资(FDI)金额同比小跌1.4%,为连续三个月下降.由于世界经济继续趋于下行,商务部预计今后几个月的外需可能比前八个月更为疲软.

商务部数据显示,8月实际FDI达83.26亿美元;今年1-8月全国实际使用外资金额749.94亿美元,同比下降3.4%.

"目前贸易环境仍然存在很多不确定和不稳定的因素,因此外贸形势仍然严峻,"商务部发言人沈丹阳在新闻发布会上称.

中国此前公布数据,8月出口同比增速仍显疲弱,仅同比增长2.7%;而进口七个月来首次转为负增长,同比下降2.6%,更凸显内需低迷.中国今年全年的进出口增长目标为10%.

商务部数据并显示,今年前八个月美国对华投资由增转降,同比下降2.85%;同期,欧盟27国对华投资亦同比下降4.1%.

中国对外投资方面,1-8月,中国境内投资者共对全球119个国家和地区的2,708家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资476.8亿美元,同比增长39.4%.

此前数据显示,7月份全国实际使用外资金额75.8亿美元,同比下降8.6%;1-7月累计为666.7亿美元,同比下降3.6%.[ID:nSB1728138]

**"购岛"势必影响中日经贸关系**

在被问及在钓鱼岛争端不断升温背景下中国对中日经贸关系的态度,沈丹阳表示,日本非法"购岛"闹剧,势必影响、损害中日经贸关系的正常发展.商务部坚决支持合法、理性的爱国行动,同时坚决反对一切违法的打砸抢烧的行为.

中国多个城市上周六爆发了反日游行,数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.而日本在华的多家工厂也受到影响.

沈丹阳并强调,中国是法治国家,外商投资企业合法的权利和利益是受中国法律保护的.但"日本非法'购岛'闹剧...,是我们所不愿意看到的.对此,日方必须承担完全责任".

另外,关于9月末将在韩国首都首尔举行中日韩自贸区谈判,沈丹阳表示,目前还在研究中,但也是势必会受到"购岛"事件的影响.

中国是日本最大的贸易伙伴,而日本是中国第三大贸易伙伴.在中国经济放缓之际,企业和投资关系的任何损害,对两国都是两败局面.

中国外交部周二称,日本右翼分子非法登上中国领土钓鱼岛是侵犯中国领土主权的严重挑衅行为,中方向日方提出了严正交涉,要求日方对纵容右翼分子的行为做出解释.中国国防部长梁光烈周二称,希望与日方和平解决钓鱼岛争端,保留采取进一步措施的权利.[ID:nSB1783700](完)