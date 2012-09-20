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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 09:04 BJT

****欧洲经济指标预测--9月20日-9月27日****

路透9月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月17日当周---------------------------------

9月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平

(较上年同期) +1.5% +0.9%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.16

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 46.4 46.0

服务业PMI 49.4 49.2

综合PMI -- 48.0

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%

0728 德国制造业PMI 9月初值 45.3 44.7

服务业PMI 48.5 48.3

综合PMI -- 47.0

0758 欧元区制造业PMI 9月初值 45.5 45.1

服务业PMI 47.5 47.2

综合PMI 46.6 46.3

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- --

(较上年同期) -- --

工业销售(较前月) -- --

(较上年同期) -- --

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负15 负21

1400 欧元区消费者信心指数 9月 负24 负24.6

9月21日(五)

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18

--------------------------------9月24日当周---------------------------------

9月24-28日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%

(较上年同期) -- -0.7%

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +1.2%

9月24日(一)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 102.3

现况指数 -- 111.2

预期指数 -- 94.2

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4

9月25日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 5.9

0645 法国企业景气判断指数 9月 -- 90

0800 意大利消费者信心 9月 -- 86.0

0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

9月26日(三)

0000 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.2%

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.1%

0645 法国消费者信心 9月 -- 87

0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%

未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%

1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 -- 负3

9月26日-10月1日

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- -0.9%

(较上年同期) -- -1.0%

9月27日(四)

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 -- 增加0.9

未经季节调整的失业人口(万人) -- 290.5

经季节调整的失业率 -- 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1

0800 意大利企业信心 9月 -- 87.2

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 -- +3.8%

民间贷款 -- +0.1%

M3三个月移动平均 -- +3.4%

0830 英国经常帐 第二季 -- 赤字112

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.5%

0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 负1.21

经济景气指数 -- 86.1

工业景气指数 -- 负15.3

服务业景气指数 -- 负10.8

消费者信心指数 9月 -- 负24.6

消费者通胀预期指数 -- 26.1

生产者物价预期指数 负0.4

9月27-28日

2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负29(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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