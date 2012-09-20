欧洲经济指标预测--9月20日-9月27日****

路透9月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.4% 持平
(较上年同期) +1.5% +0.9%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.16
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 46.4 46.0
服务业PMI 49.4 49.2
综合PMI -- 48.0
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -3.9%
0728 德国制造业PMI 9月初值 45.3 44.7
服务业PMI 48.5 48.3
综合PMI -- 47.0
0758 欧元区制造业PMI 9月初值 45.5 45.1
服务业PMI 47.5 47.2
综合PMI 46.6 46.3
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- --
(较上年同期) -- --
工业销售(较前月) -- --
(较上年同期) -- --
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.4% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负15 负21
1400 欧元区消费者信心指数 9月 负24 负24.6
9月21日(五)
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18
--------------------------------9月24日当周---------------------------------
9月24-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +1.2%
9月24日(一)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 102.3
现况指数 -- 111.2
预期指数 -- 94.2
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4
9月25日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 5.9
0645 法国企业景气判断指数 9月 -- 90
0800 意大利消费者信心 9月 -- 86.0
0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
9月26日(三)
0000 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.2%
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
0645 法国消费者信心 9月 -- 87
0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%
1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 -- 负3
9月26日-10月1日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- -0.9%
(较上年同期) -- -1.0%
9月27日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 -- 增加0.9
未经季节调整的失业人口(万人) -- 290.5
经季节调整的失业率 -- 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1
0800 意大利企业信心 9月 -- 87.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 -- +3.8%
民间贷款 -- +0.1%
M3三个月移动平均 -- +3.4%
0830 英国经常帐 第二季 -- 赤字112
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 负1.21
经济景气指数 -- 86.1
工业景气指数 -- 负15.3
服务业景气指数 -- 负10.8
消费者信心指数 9月 -- 负24.6
消费者通胀预期指数 -- 26.1
生产者物价预期指数 负0.4
9月27-28日
2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负29(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛