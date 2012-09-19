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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》伦敦市场开盘:日本央行加入QE阵营,日圆全线走跌

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* 美元/日圆涨0.48%,报79.17;欧元/日圆报103.55,涨0.77%;澳元/日圆报82.86,涨幅达0.62%

* 日本央行放宽政策推动美元/日圆升向一目均衡云区顶部,股市走高

* 后市可能上涨更多,离岸市场尚未反映日央行宽松政策的程度

* 澳元/日圆突破昨日高点82.50,上周高点为83.08

* 澳元/美元承压,支撑位在隔夜时段所及低点1.0410,1.0400下方据称有少量停止单

(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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