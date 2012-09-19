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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元均兑日圆跳涨,因日本央行放宽政策

* 新西兰元兑日圆跳涨至五个月高位

* 澳元、新西兰元兑美元均收复稍早失地

* 新西兰GDP将于周四公布

路透惠灵顿/悉尼9月19日电---澳元和新西兰元兑日圆周三大幅反弹,因此前日本央行放宽货币政策.

澳元与新西兰元兑日圆均涨逾1日圆,其中新西兰元兑日圆创下65.66日圆的近五个月高位.

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