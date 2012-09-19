〔欧元债市〕德债下跌,因日本央行放宽政策提振风险偏好

路透伦敦9月19日电---德国公债价格周三下跌,因日本央行放宽货币政策后,风险较高的资产看上去更具魅力.但西班牙不愿申请救援,从而无法触发欧洲央行的新购债计划,料限制公债跌势.

央行将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.[ID:nSB1785538]