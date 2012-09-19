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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:28 BJT

〔澳洲股市〕收高创逾四个月最高收位,因日央行举措提振大宗商品

路透墨尔本9月19日电---澳洲股市周三上涨0.5%,创逾四个月收盘高位,因日本央行扩大经济刺激举措的时间比多数市场人士预期的要早了一个月,提振了黄金等大宗商品价格. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上扬24点至4,418.4点,为5月3日以来最高收盘点位.(完) --编译 张若琪;审校 田建华 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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