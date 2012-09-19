〔中国股市〕沪综指小幅反弹收高,电子及科技类股领涨

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透北京9月19日电---中国股市沪综指.SSEC周三小幅反弹收高,因大盘逐渐接近前低位置后获得一定支撑,且电子及科技类股受利好消息提振领涨.不过,在经济尚难明显改观且货币放松空间不大的情况下,市场观望情绪依然浓厚.
分析人士指出,9月7日留下2,036-2,062点的盘中跳空缺口附近有一定技术支撑,不过目前的经济状况令货币政策面临两难境地,预计国庆假期前大盘将维持弱势平衡格局.
沪综指收盘报2,067.831点,涨8.288点或0.4%.今日沪市A股成交金额为434.6亿元人民币,略少于上日的435.3亿元.
"市场短期上行无望,缺乏做多动机.明显改观还需经济出现拐点,或十八大有政改动作令市场出现较好预期."新时代证券研发中心副总秦茂军预计,目前向下空间亦有限,因缺乏获利盘,国庆长假之前大盘将保持弱平衡的维稳走势.
今日电子及科技股活跃,领涨大盘,其中精伦电子(600355.SS)涨停.
科技部昨日发布导航与位置服务科技、云科技发展、国家宽带网络科技发展等三个"十二五"专项规划,意味着国家对于电子信息产业相关政策的进一步落实.
沪深300指数.CSI300收高0.49%,报2,246.236点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,251.4点,涨0.56%,成交量为104,781手.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,269.6点,涨0.67%,成交量为352,772 手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。