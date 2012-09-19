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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆受追捧,稍早日本央行加大资产购买规模

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* 中长期投资大户/宏观基金推高欧元/日圆,稍早日本央行将资产购买计划规模扩大10万亿日圆

* 欧元/美元向1.3080回升

* 短期内订单料在1.3030-80区域进一步延伸

* 值得注意的是,停止单挂在1.3000下方,也挂在1.3120上方

* 缺乏重大数据公布,焦点放在了日本央行宽松措施引发的冒险意愿动能上.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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