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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:00 BJT

〔标题新闻〕IOC出售3.8-4.8万吨10月船期的石脑油,月出口量已攀升至10.8-12.3万吨--贸易商

注:IOC为印度石油公司(Indian Oil Corp)的英文缩写

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