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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:03 BJT

〔日本股市〕触及四个月收盘高位,得益于日本央行的宽松举措(更新版)

(新增细节)

路透东京9月19日电---日本股市日经指数周三触及四个月收盘高点,稍早日本央行宣布放宽货币政策以提振经济.出口导向的日本经济正受到全球需求低迷冲击,也受到与中国的领土争端影响.中国是日本最大的贸易伙伴.

紧随美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出又一轮刺激举措,日本央行表示,将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆.[ID:nSB1785722]

此举拖累日圆兑美元降至一个月低点79.23日圆,转而提振出口类股.日圆走强通常不利于出口商,因这将侵蚀海外获利,使其产品不具有竞争力.

瑞士信贷股票销售主管Stefan Worrall表示,虽然中国是个忧虑因素,但发达国家的形势特别是美国令人受到鼓舞.他补充道,日本央行的举动提供了2月以来我们不曾看到的支撑.日本央行曾于2月放宽过政策.

日经指数.N225收高1.2%,报9,232.21点,成交活跃.此前一度升至9,288.53点,涨幅达到1.8%.

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