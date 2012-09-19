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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:01 BJT

〔日本债市〕指标公债由升转跌,因日本央行放宽政策

* 10年期公债期货收于盘中低点,因央行宽松政策引发风险资产上涨 * 10年期、30年期公债利差走阔至2008年3月来最大 路透东京9月19日电---日本指标公债和公债期货价格周三扭转短暂升势下跌,因日本央行放宽货币政策,令较高风险资产上涨. 日债投资者还认定,央行此举不会对供应现状造成多大改变.

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