〔中国并购〕今年迄今中企参与交易额增9.1%至1,542亿美元--汤森路透

路透北京9月20日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年迄今中国企业参与的并购总金额达1,542亿美元,共计2,492项并购,较去年同期的1,414亿美元上升9.1%.

统计显示,2012年至今,中国并购活动占亚洲地区并购活动总额的28.7%,交易金额占全球总量的6.9%,仅次于美国,市场份额较去年同期的5.4%增长了1.5个百分点.

期内,中国私募股权支持的并购交易规模同比增长50%至84.8亿美元,其中对传媒与娱乐行业以及资产管理行业的并购投资均较去年同期有较大幅度增长.

数据并显示,国内并购占所有中国并购市场金额的60%,共1,803项交易,总交易额925亿美元,主要归功于材料和通信两大行业的并购整合.

不过,由于金融业整合的趋势放缓,许多以往来自海外金融机构的股权收购大幅减少,海外入境并购较去年同期的312亿美元下降46%.迄今海外企业入境并购的案例有444项,并购总金额达168亿美元.

行业方面,报告指出,今年的无线通信,石油与天然气相关并购案交易金额大幅增加,去年同期无线通信仅有约1,180万美元的小额交易,今年其并购交易金额已跃升至180亿美元,石油天然气相关并购案交易金额由去年同期的99亿美元跃升至260亿美元.

主要包括中国电信股份有限公司(0728.HK)收购中国电信集团公司的3G资产,及中国海洋石油总公司的全资子公司CNOOC Canada Holding Ltd收购加拿大尼克森(Nexen)NXY.TO股权两大案例.

另外,从对外收购的角度来看,在能源与电力行业的对外并购比去年同期增长122%,反映出中国企业持续增加的能源和资源需求.加拿大是中企跨境收购的最大目标市场,目前总计12项并购案例,金额达187亿美元.

注:上述数据资料截止日期为9月17日.(完)