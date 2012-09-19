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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:26 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚洲货币上涨,受日本央行刺激举措提振

路透新加坡9月19日电---多数新兴亚洲货币周三上涨,因日本央行加入其它主要央行行列,推出最新刺激举措来支持经济,提振风险人气并令外界憧憬将有更多资金流入亚洲.

韩元JPYKRW=R和坡元JPYSGD=R兑日圆双双触及约四个半月以来最高,此前日本央行称将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆.[ID:nSB1785722]

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