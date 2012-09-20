〔中国企业〕桔子酒店和也买酒等名列安永最具潜力企业,部分有上市意愿

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海9月20日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周四公布2012年中国最具潜力企业评选结果,中端酒店连锁桔子酒店,最大线上进口红酒零售商也买酒,大型快递企业韵达快运等15家高增长企业入榜,大部分企业具有向风投资本融资的背景,甚至部分企业已有上市融资意愿.
这15家企业可分为新模式商业零售、网络传媒、现代物流及供应链、安全食品以及创新类传统企业五大类.其余入榜企业还有孕妇装知名企业上海有喜实业公司(十月妈咪)、最大儿童购物中心连锁--孩子王儿童用品、在线娱乐服务平台格瓦拉、在线视频运营商北京风行在线、农村家电供应链服务商江苏汇通达、最大食用菌企业上海雪榕生物、东莞智高文具、南京冠亚电源设备等.
这些企业大多已获得风险投资的注资,例如桔子酒店近期获得凯雷集团(CG.O)旗下基金逾7,500万美元注资;格瓦拉去年底获得盛大资本及鼎晖投资的注资;孩子王亦获得美国华平基金3.5亿元人民币的投资.
这些高速发展的中型企业,不少已有首次公开上市(IPO)融资意向,例如十月妈咪、孩子王、韵达快运、雪榕生物、南京冠亚电源等.
"从行业分布来看,获奖企业相对多元化,说明目前新兴企业发展思路进入成熟期,他们大部分拥有准确的市场定位,"安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽表示,今年新增农副产品,物流快递等传统产业,体现了近年来随着生活水平的提高,与民生息息相关的产业蕴藏着新的增长潜力.
据安永对获奖企业所作调查,受访企业对于全球经济的未来展望仍持乐观态度,超过半数企业认为全球经济仍将维持增长或稳定,还没有坠入衰退的深渊,另外46%企业认为目前的低迷只是暂时的.
不过半数企业家认为人力成本上升是影响企业发展前景的最大消极因素,其次是政策变化和融资成本.调查显示,93%的受访企业计划马上或准备提升资本(股权或债券),融资主要用于市场营销和扩大生产.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000